Ceará vence Palmeiras-SP com golaço de paraense

(Foto:| Site Oficial do Ceará) – Depois do atacante Rony brilhar contra o Flamengo-RJ pela Copa do Brasil, outro jogador paraense se destaca no cenário nacional e foi fundamental para acabar com a invencibilidade do Palmeiras-SP no Campeonato Brasileiro.

O atacante Leandro Carvalho marcou pelo Ceará-CE na vitória do time alencarino por 2 a 0 sobre o Palmeiras-SP, neste sábado (20), em Fortaleza (CE).

Antes do paraense, a vitória nordestina foi construída no primeiro tempo com Mateus Gonçalves.

Com o resultado, o Vozão ficou na 13ª posição com 14 pontos, enquanto que o Verdão continua na liderança com 26 pontos.

Leandro Carvalho foi revelado pelo Paysandu e atualmente está no Vozão após uma rápida passagem pelo Botafogo-RJ.

DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...