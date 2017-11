Cédulas de dinheiro poderão ter prazo de validade

Começou a tramitar no senado o projeto de lei 435/2017, que prevê que as cédulas de dinheiro passarão a ter prazo de validade. Se aprovada, a nova lei determinará até quando uma nota de Real ainda terá algum valor monetário.

Segundo o autor do projeto, o senador Sérgio Petecão, do PSD-AC, o objetivo do projeto é evitar que o “entesouramento” de dinheiro, fazendo com que nas cédulas não fiquem guardadas em casa. O senador acredita que a proposta irá estimular a circulação de dinheiro e movimentar a economia.

A proposta está aberta a consulta pública pela internet.

Fonte: DOL.

