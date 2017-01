Ceeja abre matrículas para pessoas que querem terminar estudos no PA

Oportunidades são para os ensinos fundamental e médio.

Prazo segue até esta quarta (18); Aulas iniciam no dia 9 de fevereiro.

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), instituição vinculada a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), abriu nesta terça-feira (17) o período de matrículas para jovens e adultos que querem terminar o ensino fundamental e médio. O prazo encerra nesta quarta-feira (18) e as aulas começam no dia 9 de fevereiro. De acordo com o diretor do centro, Geremias Santos, como a metodologia de ensino é diferenciada, não há limites de vagas.

Os documentos necessários para fazer a matrícula tanto no fundamental e médio são: histórico escolar e as cópias dos documentos pessoais. O Ceeja está localizado na Avenida Brasília, entre as Avenidas Dom Frederico e Rosa Passos, no bairro Prainha. O horário de funcionamento para fazer o procedimento é 8h às 12h, 13h às 18h e de 18h às 20h30.

Segundo Santos, as duas formas de ensino são o Ensino Personalizado Semipresencial, que consiste no estudo em casa e orientação no centro, e o Exame Permanente que atende também pessoas de outros municípios. “Hoje é uma oportunidade que o Ceeja, enquanto instituição pública, dá àquelas pessoas que não tiveram a chance de estar na sala de aula regulamente ou não têm oportunidade”, ressaltou.

Serviço

O quê? Matrículas no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja)

Quando? 17 e 18 de janeiro

Onde? No Ceeja, localizado na Avenida Brasília, entre as Avenidas Dom Frederico e Rosa Passos, no bairro Prainha.

Hora? 8h às 12h, 13h às 18h e de 18h às 20h30.

