Celpa aumenta conta de luz em 1,74% para consumidores residenciais

Aumento médio aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica é de 0,69% e entra em vigor nesta quarta-feira (7)

Reajuste diz respeito ao quinto ciclo de revisão tarifária da Celpa (Foto:Fábio Costa / O Liberal)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 6, um reajuste médio de 0,69% nas tarifas das Centrais Elétricas do Pará (Celpa). Para consumidores conectados à alta tensão, como as indústrias de médio e grande porte, haverá uma redução de 3,81%, e para a baixa tensão, um aumento de 2,12%. No caso dos consumidores residenciais, o aumento médio será de 1,74%. Serão alcançadas por esta revisão, de acordo com a Aneel, cerca de 2,6 milhões de unidades consumidoras em 144 municípios do Pará. As novas tarifas vigoram a partir da quarta-feira, 7 de agosto.

O reajuste diz respeito ao quinto ciclo de revisão tarifária da companhia, processo realizado de quatro em quatro anos com o argumento de manter os equilíbrios econômico e financeiro da empresa. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese- PA) afirma que, nos últimos anos, é a primeira vez que o reajuste ficou abaixo da inflação dos últimos 12 meses, estimada em torno de 4%.

Por:Redação Integrada de O Liberal

06.08.19 15h58

