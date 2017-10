CELPA faz operação contra ‘gatos’ em Novo Progresso

A Celpa mantém uma operação para conter o número de ligações clandestinas, os “gatos”, no Município de Novo Progresso. De acordo com a concessionária, a operação, tem como objetivo identificar as ligações clandestinas e inspeções nos relógios para encontrar adulteração. (Foto -Técnico da Celpa inspeciona rede e relógio medidor de energia em Novo Progresso )



O Jornal Folha do Progresso conversou com técnicos de uma das equipes contratadas pela Celpa para realizar os serviços de inspeção , nos relataram que o índice de irregularidades em estabelecimentos comerciais e residências é muito grande em Novo Progresso.

“Essas ações são permanentes da Celpa. Entretanto, foi impulsionado uma fiscalização ainda maior neste ano contra o furto de energia em Novo Progresso. Ao identificar uma fraude existe uma punição administrativa, ou seja, todo esse consumo vai ser cobrado da pessoa fraudulenta. Assim como, ela pode responder a um processo criminal”, disse o inspetor de Novo Progresso.

Segundo inspetor entrevistado repassou ao Jornal folha do Progresso ele acredita que do total de energia fornecida, em Novo Progresso, 60% ou mais são perdidos com ligações clandestinas, em vistorias realizadas até agora,informou. Ele também ressaltou que o “gato” é crime, com pena de até oito anos de prisão e que o furto de energia pode ocasionar acidentes fatais.

Consumidores reclamam de cobranças indevidas por parte da Celpa

É comum a Celpa realizar operações para detectar ligações clandestinas de energia, os conhecidos ‘gatos’. Só que moradores de Novo Progresso afirmam ao Jornal Folha do Progresso que multas vêm sendo aplicadas de forma irregular, até em quem não cometeu irregularidades. A Exemplo o Morador do Jardim América foi surpreendido com a cobrança de mais de R$ 3.298 da Celpa após terem o relógio inspecionado. Embora o documento estivesse em nome do antigo proprietário da residência , mas eles não foram notificados nem chamados pra acompanhar a vistoria, segundo informou no inicio do mês de Outubro deste ano, técnicos da Celpa foram até sua residência , e informaram ao esposa que fariam uma inspeção nos relógios de energia.

— Os técnicos retiraram e levaram o antigo relógio, que foi substituído por um novo. Depois, a Celpa enviou um documento chamado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), datado em 5 de Outubro, mas em nome do antigo morador. Só que eu só o proprietário do imóvel, e já tinha tentado fazer a alteração do nome do titular junto à Celpa, e não sei porquê não foi alterado até hoje. Fora que nunca mexi ou troquei o relógio desde que estou aqui na casa, e só agora viram que estava com problema? — questiona o morador, ressaltando que, no documento, os técnicos afirmam ter encontrado um relógio antigo e o trocaram por um novo, pois “estava aberta a fase A”, ocasionando uma perda de 33% de energia para a Celpa, segundo o laudo.— Não faço a menor idéia do que isso significa. Além disso, a retirada do relógio não foi acompanhada por ninguém aqui de casa. Em nenhum momento, foi autorizada a inspeção e retirada do medidor.

Depois que enviaram o TOI, a empresa mandou a carta de cobrança no valor de R$ 3.298 , o que, segundo o denunciante, não faz sentido, já que nos meses de alto consumo, ele vem pagando o valor de R$ 440 e, em Outubro, de R$ 437 eles dizem que meu consumo e de mais de R$ 700 reais mensal,reclamou.

Outro Consumidor

A Celpa acusa o consumidor de gato sem dar a oportunidade de a pessoa se defender. Obrigam a pessoa a reconhecer uma irregularidade inexistente e sem provas e ainda acham que devemos assinar uma confissão de dívida. E estipulam o valor da multa sem nenhum parâmetro. Caso a pessoa não assine, cortam a luz. Não estou defendendo o gato, mas sim o direito dos consumidores. Muitas vezes, a empresa diz que é gato, mas o problema está no relógio de medição, instalado por seus funcionários — ressalta o cliente da Celpa , que procurou Jornal Folha do Progresso para reclamar da postura da Celpa.

O que diz a empresa

Procurada, a Celpa diz que procedimento adotado segue a Resolução 414/ANEEL que define os critérios de cálculo dos consumos não registrados. Uma vez constatada e registrada a irregularidade através do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), o cliente é notificado e é realizado a cobrança referente ao faturamento não pago à Celpa, que cobra até, no máximo, 36 meses retroativos. Caso o cliente não concorde com a cobrança, poderá apresentar recurso junto à empresa.

“É importante ressaltar que a Celpa não aplica multas para os clientes. Como explicamos anteriormente, as cobranças são retroativas, referentes ao tempo que o cliente consumiu energia e não pagou por ela. Importante reforçar ainda que, como a palavra já sugere, os medidores de energia (analógicos ou eletrônicos) apenas medem o consumo de energia. Jamais alteram o valor dela. Todos os medidores, antes de serem instalados, são atestados pelo Inmetro”, diz a empresa através de sua assessoria de imprensa.

A empresa esclarece que os equipamentos de medição são propriedade da concessionária, mesmo que estejam instalados do portão para dentro da casa do cliente. Nestes casos, o cliente fica apenas como um “fiel depositário” do equipamento, ou seja, tem a guarda do equipamento e tem que garantir o acesso dos técnicos ao local para a realização de leitura, inspeção ou substituição, quando for necessário.

No que se refere ao valor das contas, a Celpa ressalta que os casos precisam ser analisado individualmente, e, para isso, importante que tenha os endereços completos dos clientes para avaliar as situações de cada um. No caso específico do cliente da reclamação acima citado, a empresa diz que constatou, através de inspeção e comprovado em laboratório, uma irregularidade no medidor que impossibilitava o faturamento correto dos consumos. Por isso, houve substituição do medidor e uma cobrança retroativa de 12 meses não faturados.

Já sobre os técnicos da empresa estariam fazendo atuação errada com os clientes , a Celpa repudia e não compactua com qualquer desvio ético de profissionais da empresa ou a serviço dela e pede para que o cliente, denuncie os casos pelo Disque-Celpa (0800-091-0196).

A estimativa que cada 10 relógios fiscalizados 7 ou 8 tem um tipo de adulteração em Novo Progresso.

