Celpa realiza instalação de relógios no bairro “Tom Alegria III” em Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso)- O Bairro surgiu em 2010 e não existia rede elétrica, após chegada da energia, moradores puxaram ligação clandestinas, ninguém pagava pelo consumo da energia.

Equipes da Celpa responsável pelo fornecimento de Energia Elétrica (CELPA) já estão realizando a instalação de medidores de energia nas residências no bairro Tom Alegria III. O trabalho está sendo realizado por uma equipe de funcionários da Celpa.

A partir de agora, todos os moradores estarão recebendo os medidores – no bairro a energia era através de rede clandestina, os moradores não pagavam pelo consumo da energia elétrica em suas residências, não existia à conta.

A empresa esta instalando por sua conta os padrões, com poste , caixa e instalando os relógios, o cadastro é feito nas residências que já tiverem com o medidor instalado. Os cadastros podem serem adequados para consumo em baixa renda!

Segundo informações, toda as regiões do bairro passarão por este processo e não há um prazo para o término da implantação deste serviço.

Moradores que se recusarem de receber o medidor terão a energia cortada,disse.

