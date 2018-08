Celpa realiza Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho

(Fotos:Celpa)- Como parte da programação, foi realizada uma simulação, visando prevenir colaborados de possíveis acidentes

A simulação de evacuação de edificações e primeiros socorros foi realizada com o objetivo de treinar colaboradores da concessionária e das terceirizadas que atuam na sede da empresa, localizada no bairro Prainha, para uma eventual situação de emergência.

A simulação faz parte da programação da Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho que iniciou na última segunda-feira, 27, e se estende até a próxima sexta-feira-31.

A atividade foi coordenada por uma equipe do Corpo de Bombeiros, simulou uma situação de acidente em setores diversos da concessionária de energia, onde houve diversos acidentados que imediatamente receberam cuidados médicos. Antes, da parte prática, o sargento Mota, do quartel do Corpo de Bombeiros passou todas as instruções necessárias para agir em casos de acidentes reais. O início da simulação foi marcado por um sinal de alerta na área da concessionária. Além de brigadistas da própria Celpa, alguns funcionários foram treinados para prestarem apoio para realização da evacuação do prédio e oferecer atendimentos às vítimas.

Durante a atividade, também foram feitos ajustes e corrigidas falhas que devem ser evitadas caso situações como essa ocorram na vida real. Para o brigadista Felipe Vasconcelos, que atua na área administrativa da Celpa, treinamentos como esse são essenciais para manter a equipe sempre atenta a possíveis acidentes. “Além de aprender a manusear o extintor de incêndio, hoje nós temos capacidade para prestar atendimento de primeiros socorros aos nossos colegas. Esse cuidado é diário e tem permitido que todos possamos trabalhar com segurança”, comemora.

De acordo com o técnico de segurança da Celpa, Áquila Carvalho, a preocupação da empresa é garantir que os profissionais possam trabalhar com segurança na missão de levar energia de qualidade e responsabilidade para a população, seja no serviço externo como também dentro dos escritórios. “Nossas equipes não se restringem apenas a quem está na rua fazendo ligações elétricas, por exemplo, mas também a turma que fica nos escritórios e nas agências executando outros serviços. Para gente todos recebem cuidados diários, porque são eles, a nossa ponte para fazer a energia chegar na casa dos nossos clientes”, finaliza.

Por:ASCOM CELPA com fotos



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...