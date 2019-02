Celpa retira ligações clandestinas instaladas na PA-150 — Foto: Divulgação

No município de Jacundá, foram desligados e retirados dois transformadores de energia irregulares utilizados em uma área de um antigo sítio.

Celpa fez a retirada de ligações clandestinas instaladas na rodovia PA-150, entre os municípios de Nova Ipixuna, Jacundá e Goianésia, nordeste do Estado. Cinco locais foram fiscalizados pela operação, incluindo assentamentos e moradias em vicinais.

As ligações irregulares representavam risco, segundo a concesessionária. Eram feitas com postes de madeira, fios impróprios para energia, fora do padrão de altura e ainda causavam sobrecarga na rede.

As ligações clandestinas geram constantes interrupções no sistema elétrico. “Estamos trabalhado no mapeamento da localização dessas instalações de energia para que sejam retiradas e nós orientamos as pessoas que estão fora do sistema da concessionária, como os ligados clandestinamente, a procurarem uma das nossas agências de atendimento para efetuar a regularização”, destaca o executivo de recuperação de energia da Celpa, Uziel Mendes.

Furto de energia

A operação de recuperação de energia vai durar todo o ano de 2019, até a conclusão dos locais mapeados pela Celpa. Até novembro de 2018, foram registrados mais de 237 mil casos de furtos de energia. De acordo com a concessionária o número causou um prejuízo em torno de R$ 36,7 milhões. O recurso é crime previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de 1 a 4 anos de reclusão.

Os clientes podem fazer denúncias por meio dos canais de atendimento da Celpa, como o site e a Central de Atendimento 0800 091 0196, ou presencialmente nas agências.

