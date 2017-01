Celpa troca lâmpadas das casas dos moradores do Guamá, em Belém

Ação substitui as incandescentes por lâmpadas de LED.

Novas lâmpadas podem economizar até 80% no consumo de energia.

A concessionária de energia elétrica do Pará, Celpa, inicia nesta sexta-feira (13) uma ação que troca lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, em Belém. Segundo a empresa, as lâmpadas novas podem economizar até 80% no consumo de energia elétrica residencial.

Nesse primeiro momento, agentes da Celpa, devidamente uniformizados e com crachá de identificação, vão fazer uma visita nas casas para avaliar a necessidade da troca de lâmpadas. Serão trocadas até cinco lâmpadas por imóvel.

A ação inicia no bairro do Guamá, com foco nas passagens, Marinho, Modelo, Ceará, Lauro Pessoa, Chaves, e Ruas Augusto Corrêa e Monte Sinais. As trocas de lâmpadas também serão feitas em outras áreas do bairro, de acordo com um cronograma.

A proposta pretende mostrar a importância do consumo consciente. “Com esse trabalho, nós estamos dando estrutura para que essas famílias possam economizar mais no consumo de energia. Ainda vimos muitas casas utilizando lâmpadas incandescentes aqui na região, que de longe são as que consomem muita energia e duram bem menos que as de LED”, explica Hugo Cardoso, da Celpa.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...