Celpa vai receber recurso do BNDES

Foi aprovado um investimento de R$2,56 bilhões; Cemar também será beneficiada-(Foto:REUTERS/Ueslei Marcelino)

BNDES aprova R$ 2,56 bi para CELPA e CEMAR

Prioridade será atualização tecnológica e contenção de perdas comerciais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou neste mês de dezembro 10 operações, no valor total de R$ 7,6 bilhões, para investimentos em distribuição de energia elétrica nos Estados de Pernambuco, Maranhão, Bahia, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Dois dos financiamentos, no valor total de R$ 2,56 bilhões, são para o grupo Equatorial Energia, com vistas à implantação do plano de investimentos das distribuidoras Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa) e Companhia Energética do Maranhão (Cemar) no triênio 2018-2020.

Os recursos do BNDES serão investidos pela Celpa e pela Cemar em atualização tecnológica, contenção de perdas comerciais, atendimento ao crescimento da base de clientes, expansão do sistema e melhoria da operação e da qualidade do serviço prestado. Os investimentos em tecnologia contemplam aquisição de hardware e software. Já o programa de contenção de perdas prevê fiscalização e regularização de consumidores e substituição de equipamentos de medição defeituosos ou fraudados.

Para atender o crescimento da base de clientes e proporcionar mais qualidade nas ligações, as companhias investirão na ampliação da rede de distribuição e na adequação de carga e tensão. Novas subestações e linhas de transmissão serão construídas para expandir o sistema, que, no caso da Celpa, receberá também melhorias operacionais, com investimentos em georreferenciamento e automação — itens nos quais a Cemar já investiu recursos financeiros nos últimos anos.

O BNDES também aprovou R$ 2,47 bilhões em financiamentos ao grupo Neonergia para implantação dos planos de investimentos das distribuidoras Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) e Elektro Redes, que opera em 223 municípios de São Paulo e cinco de Mato Grosso do Sul. O Banco aprovou ainda R$ 2,6 bilhões para financiar a implantação dos planos de investimento de cinco distribuidoras do grupo CPFL/State Grid, que atuam em diversos municípios dos Estados de São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul: Companhia Jaguari de Energia, RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., Rio Grande Energia S.A., Companhia Piratininga de Força e Luz e Companhia Paulista de Força e Luz.

Fonte:Redação Integrada com Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...