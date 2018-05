Celular é uma das maiores causas da falta de atenção no trânsito

falta de atenção no trânsito fere um dos cinco elementos principais da direção defensiva que são: conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. No ano passado, o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) registrou em todo o Pará, 6.255 acidentes causados por falta de atenção.

Número é superior ao de 2016, quando ocorreram 5.910 casos. Um dos maiores motivos da falta de atenção é o celular. Falar ao celular enquanto dirige é considerado infração gravíssima, com pagamento de multa no valor de R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“Em Belém, de sete da manhã às sete da noite, a maior causa de acidente de trânsito se dá pela falta de atenção. Na maioria deles, somente com danos materiais. Isso acontece porque a partir do momento que o indivíduo abaixa a cabeça ou direciona a atenção dele para qualquer lado que tire da direção do fluxo, já está passível a um acidente”, explica o diretor técnico e operacional do Detran, Walmero Costa.

Na capital, somente em 2017 foram registrados 3.120 casos de desatenção. “Tudo o que tire a atenção do motorista é nocivo, é perigoso na condução veicular”, afirma a diretora geral do Detran, Andrea Hass.

COLISÕES

Os principais acidentes causados por essas distrações são as colisões traseiras. Geralmente o motorista quando perde a atenção ao responder uma mensagem, deixa o veículo em movimento e acaba batendo no veículo da frente.

Um dos acidentes mais perigosos, no entanto, é a colisão frontal. Nas vias de mão dupla, muitas vezes os motoristas não percebem que o veículo está saindo da faixa e acabam se chocando com o carro que vem no sentido contrário.

Serviço

– Para evitar as distrações o ideal é que o motorista se programe antes de sair de casa. Acorde mais cedo, tome o café da manhã para evitar comer enquanto dirige.

– No caso das mulheres, reserve um tempo para se maquiar antes de sair de casa e evite fazer isso no trânsito.

– Ao sair com criança, se possível, leve mais um passageiro no banco de trás para que possa dar atenção para ela.

– Calcule o tempo do seu trajeto e monte uma playlist com suas músicas preferidas, isso evita que você se distraia trocando as músicas.

(Agência Pará)

