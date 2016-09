Celular explode e queima o rosto da vítima

José Vanio da Silva, 31, sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, nesta quarta-feira (7), após o celular dele explodir. O caso aconteceu na cidade de Atalaia, no Estado de Alagoas, distante 48 km da capital Maceió.

A vítima foi internada no hospital geral com queimaduras na face e lesões nos lábios. O celular – cuja marca não foi informada – estaria carregando no momento da explosão.

Segundo o útimo boletim médico, José está estável, consciente e em observação no centro cirúrgico do hospital geral.



(Com informações do portal Alagoas 24 Horas)

