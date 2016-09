Celular explode em mão de menino de seis anos

Um menino de seis anos ficou ferido após um smartphone Galaxy Note 7, da Samsung, explodir em sua mão, enquanto assistia a vídeos no celular. O caso aconteceu no sábado (10), do bairro novaiorquino do Brooklyn, nos EUA. A informação foi confirmada pela vó da criança Linda Lewis, ao jornal “New York Post”. As informações foram publicadas no UOL Tecnologia.

O garoto foi levado às pressas para o hospital Downstate Medical Center com queimaduras, que, segundo informações preliminares, não são graves. “Ele está em casa agora. Ele não quer ver ou chegar perto de todos os telefones. Ele foi chorando até sua mãe”, disse a avó.

Esse não é o primeiro caso envolvendo explosão de Galaxy. O bombeiro Wesley Hartzog colocou um Galaxy Note 7 para carregar dentro da garagem. Ele saiu de casa e quando voltou, encontrou a garagem em chamas. Em outro caso, um jipe pegou fogo em St. Petersburg, Flórida por causa do smartphone.

“Aconselhamos aos consumidores sul-coreanos que utilizam o aparelho que sigam até o ponto do serviço pós-venda mais próximo para tomar as medidas necessárias”, disse a Samsung ao pedir aos sul-coreanos, no sábado (10), que deixem de utilizar o Galaxy Note 7.

A advertência foi anunciada um dia depois da Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor (CPSC) dos Estados Unidos ter solicitado aos proprietários dos smartphones que desligassem e interrompessem o uso deles.

No início de setembro, a Samsung emitiu comunicado confirmando o recall dos aparelhos e explicando que uma falha na bateria seria a causa das explosões. A venda do Note 7 no Brasil também foi adiada e não há nova data de lançamento prevista.

(Com informações do UOL Tecnologia)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...