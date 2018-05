Celular ligado à tomada causa incêndio em casa de BH

O fogo atingiu dois cômodos da casa e as chamas destruiram parte do telhado do imóvel.

Uma casa incendiou no Bairro Inconfidência, na Região Noroeste de Belo Horizonte nesta sexta-feira (18), após um celular que estava carregando sobre uma cama ter explodido. O Corpo de Bombeiros informou que dois idosos, de 94 e 75 anos, inalaram fumaça e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Alberto Cavalcanti em estado estável.

De acordo com o Correio Braziliense, os moradores contaram que o celular estava carregando, ligado à tomada, quando explodiu e causou as chamas.

O fogo atingiu dois cômodos da casa e as chamas destruiram parte do telhado do imóvel.

ALERTA

O uso de carregadores piratas é um risco, segundo alerta o engenheiro de segurança do trabalho da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) Demetrio Aguiar. “A estrutura dos carregadores ‘piratas’ são relativamente mais simples e não seguem algumas normas de segurança para baratear o preço dele. Apesar de serem mais em conta, o prejuízo com um possível acidente pode demonstrar que a economia não valeu a pena”, afirmou.

Aguiar explica ainda que carregar os aparelhos em superfícies planas e longe de ambientes úmidos também são dicas importantes, não se deve excede o tempo de carga e nem usá-lo quando estiver ligado à tomada.

