Celulares usados para espalhar notícias falsas são apreendidos em dois municípios paraenses

Como parte da Operação “Fake News”, voltada para identificar os autores e apreender celulares suspeitos de serem utilizados como fonte de disseminação de notícias falsas, a Polícia Civil do Pará cumpriu, na manhã desta quinta-feira (2), nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Floresta do Araguaia e Parauapebas, no sudeste do Estado.

Essa operação foi deslanchada em fevereiro. “Estamos investigando o caso em que duas pessoas foram vítimas de compartilhamento de áudios em aplicativos de mensagens com teor calunioso e difamatório, que aconteceu em Floresta do Araguaia e se espalhou pelos municípios do sul e sudeste do estado. As vítimas procuraram a Polícia Civil e fizeram a denúncia. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário de Conceição do Araguaia”, explicou o delegado Luiz Antônio Ferreira, titular da Superintendência Regional do Araguaia Paraense.

Com apoio da Delegacia de Redenção e Núcleo de Apoio a Inteligência (NAI/Sul), os policiais da Superintendência cumpriram um mandado de busca e apreensão em Parauapebas e oito em Floresta do Araguaia.

As investigações prosseguem, a fim de identificar os autores do áudio que serão indiciados nos crimes contra a honra, tais como: injúria, difamação e calúnia. As pessoas que compartilharam o material também poderão responder pelo crime de difamação, como informou a Polícia Civil.

