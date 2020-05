Cemitério do Tapanã abre valas coletivas para sepultar mortos

Homens carregam um caixão para a cova, seguidos por familiares da vítima da Covid-19 (Foto:Reprodução)

Os corpos dos mortos pela Covid-19, cujos enterros são providenciados pela Prefeitura de Belém, estão sendo sepultados, a partir de agora, em valas comuns abertas no Cemitério Municipal de Tapanã.

As primeiras imagens fortes captadas por moradores vizinhos ao cemitério mostram a abertura de duas valas comuns feitas por uma escavadeira mecânica e operários para enterrar as vítimas da pandemia.

Nas imagens há vários homens com equipamentos de proteção, instalados em uma tenda improvisada, enquanto outros carregam um caixão para ser sepultado na vala comum. Seguindo os homens surgem algumas pessoas que devem ser parentes do morto.

É possível ver outros homens na tenda sem nenhuma proteção.

Um vídeo gravado pelos vizinhos mostra os homens conduzindo outro caixão para ser enterrado no local, desta vez carregado por dois homens equipados e dois vestidos apenas com macacões. No local há uma pequena aglomeração de pessoas sem trajes de proteção. Um risco à saúde que pode ser traduzido na contaminação de toda a comunidade do entorno do cemitério.

Em mensagem enviada por WhatsApp, junto com fotografias e vídeos, um vizinho do cemitério comenta:

“Meu amigo, veja como está a situação dos moradores do Loteamento Açaí, aqui no Tapanâ. É triste porque os corpos da Covid-19 estão sendo enterrados em nossos quintais; o prefeito não está preocupado em proteger as pessoas, mais sim prejudicar, mas aí, porque quem vai ser responsabilizar por nossa água, que é de poço? Estamos desesperados, estou mandando estas imagens para ver se você consegue nós ajudar com a divulgação dessas imagens. É no Cemitério Nazaré, próximo ao Viver Primavera, no final da linha do Tapanâ – Ver-o-Peso”.

