Cemitérios de Novo Progresso prontos para Dia de Finados

Além dos serviços básicos, foram executados também os serviços de capina, roçagem, e limpeza geral do cemitério as margens da rodovia BR-163 e o mais antigo no bairro pires de Lima região central da cidade.

A Prefeitura de Novo Progresso realizou os últimos ajustes nos cemitérios do município para receberem os visitantes no Dia de Finados, celebrado na próxima quarta-feira (02). Funcionários da secretaria de Infraestrutura finalizaram os serviços básicos. A ação, segundo a prefeitura aconteceram nas partes internas e externas.

You May Also Like