Cena com Marquezine nua em série causa alvoroço na web.

Cenas da atriz com Daniel de Oliveira na minissérie invadiram a internet na madrugada; Globo vai punir responsáveis pelo vazamento

Bruna Marquezine está dando o que falar com sua personagem Beatriz, de “Nada Será Como Antes”, da Globo. A atriz, que já havia roubado a cena no episódio de estreia da série, desta vez “quebrou a internet” na madrugada e na manhã desta segunda-feira, 3.

Cenas de sexo da atriz contracenando com Daniel de Oliveira vazaram na web antes de irem ao ar e renderam muitos elogios no Twitter, se tornando um dos assuntos mais comentados no microblog. Os internautas elogiaram a boa forma da jovem de 21 anos e comentaram a primeira vez em que ela mostrou seus seios na televisão.

A cena não está disponível no aplicativo Globoplay e também não foi ao ar na Globo. Ela foi compartilhada por internautas por meio de um vídeo supostamente vazado, em que a personagem de Letícia Colin também aparece espiando o romance entre Daniel de Oliveira e Marquezine.

Em nota, a Globo afirmou que tomará as medidas cabíveis para retirar as imagens da internet e que punirá exemplarmente os responsáveis pelo vazamento interno.

Em entrevista ao EGO, o diretor de “Nada Será Como Antes”, José Luiz Villamarim, havia adiantado que Bruninha iria surpreender na série. Ele, que dirigiu a atriz em sua primeira novela, de 2003, “Mulher Apaixonadas”, foi só elogios.

“Adoro a Bruna, é uma atriz potente. Já vinha a paquerando para um trabalho havia algum tempo, queria muito. Essa personagem seria da Sophie Charlotte, mas ela engravidou e aí entrou a Bruna. Foi uma maravilha, não fiz teste com ninguém. Queria trabalhar novamente com ela”, disse ele.

“Esse trabalho é um reencontro. A Bruna nasceu com esse dom e se tornou uma grande profissional. Fui instigando e quis tirá-la da zona de conforto. O público vai se surpreender, ela está muito bem”, completou.

ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...