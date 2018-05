Cenas Fortes: Homem grava a própria morte durante acidente de trânsito

Por conta de uma ação imprudente, nove pessoas morreram durante um acidente de trânsito na registrado na última terça-feira (22) em uma rodovia da Hungria. O motorista tentou ultrapassar outro veículo, invadindo a faixa contrária. Na ocasião, ele fazia uma transmissão ao vivo em seu perfil no Facebook quando bateu de frente com um caminhão.

As cenas consideradas fortes mostram o interior da van quando o motorista se distrai com o aparelho e vai invadindo aos poucos a pista contrária. O vídeo se encerra segundos antes do choque violento.

Em outro vídeo feito por terceiros mostram as ferragens do veículo completamente destruído, além de outros estragos causados pelo acidente. Além disso, neste mesmo vídeo informam que o condutor do caminhão sofreu ferimentos leves.

(Com informações do portal Sputnik News)

