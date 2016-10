Cenas fortes: juiz que julgou caso de El Chapo é morto no México

O juiz que negou a extradição do narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzman para os Estados Unidos foi morto com um tiro na cabeça enquanto fazia exercício na rua, no México. As imagens podem ser vistas em um vídeo divulgado pela Notícias MSV.

Antonio Bermudez Zacharias, de 37 anos, é atingido pelas costas e não tem tempo de reagir. De acordo com o El País, Zacharias também foi o responsável pela prisão de Abigael González Valencia, conhecido como El Cuini, outro narcotraficante mexicano, responsável pelo cartel de Jalisco Nova Geração.

O juiz participou do caso do desaparecimento de 43 estudantes que chocou o México em 2015. Ele negou a transferência de Gildardo López Astudillo, vulgo El Gil, um dos pistoleiros com participação no crime.

“El Chapo” está está preso na cidade de Juárez, fronteira com os Estados Unidos. Ele chefiava o cartel de Sinaloa.

Notícias ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...