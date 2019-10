Ceni cita persistência do Fortaleza e exalta “vitorioso” Cruzeiro

Neste sábado, o Fortaleza de Rogério Ceni visitou o Cruzeiro e a partida acabou empatada em 1 a 1. Após o confronto, o comandante tricolor analisou o desempenho da equipe visitante, e mesmo sem ter saído com a vitória, elogiou a persistência do time.

“Sofremos um pouco, perdemos bola com facilidade, muitos erros de passe. Fica de positivo que, mesmo sofrendo um gol, a equipe não desistiu. Erramos um pouco acima do normal. Tivemos poucas oportunidades por errar o último passe no contra-ataque”, disse.

Apesar de sua saída conturbada do Cruzeiro, Ceni garantiu que deixou amigos no clube mineiro, e se mostrou feliz em seu reencontro com o Mineirão.

“Para mim, é sempre um prazer jogar aqui (no Mineirão). A torcida vem apoiando o Cruzeiro. Especial rever tantos amigos que deixei aqui. Sei do carinho deles. Quando você sai com consciência tranquila e coração tranquilo, é bom jogar aqui”, afirmou.

Por fim, o treinador ainda se mostrou confiante quanto a uma possível recuperação da Raposa, que ocupa a 17° colocação do campeonato, e voltou a exaltar o elenco do Fortaleza.

“Acho que o Cruzeiro vai sair dessa situação. O time do Cruzeiro é de muita qualidade técnica, um time vitorioso. Todos no Fortaleza estão tendo muito coração e muita alma. Sou muito grato ao elenco”, completou.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria)

27/10/2019 11:35

