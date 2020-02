Cenipa vai investigar causas de acidente com avião bimotor que fez pouso forçado no rio Arapiuns

Avião bimotor faz pouso forçado na região do rio Arapiuns, em Santarém; ocupantes estão vivos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O objetivo da investigação é prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram.

Investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave PT-WOT, que fez pouso forçado na região do rio Arapiuns, em Santarém, oeste do Pará, nesta quinta-feira (6).

De acordo com o Seripa, a Ação Inicial é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos.

“A investigação realizada pelo Cenipa tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram. A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo Cenipa terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente”, informou o Seripa por meio de nota.

O acidente

Um avião bimotor modelo PA-31 Navajo, prefixo PT-WOF com piloto, co-piloto e dois passageiros fez pouso forçado na tarde desta quinta-feira (6) em uma comunidade na região do Rio Arapiuns, em Santarém, no oeste do Pará. Todos sobreviveram, mas há relatos de pequenas lesões.

O avião teria saído de Fortaleza (CE) e feito uma parada em Belém (PA) antes de seguir viagem para Santarém. No município, ele faria abastecimento e informaria o plano de voo, cujo destino informado à Capitania dos Portes durante resgate na noite de ontem, seria a capital amazonense, Manaus.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

