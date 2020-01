Censo 2020: concurso para o IBGE deve ter 225 mil vagas

A distribuição de cargos no Instituto, que fará um novo censo em 2020, pode ser alterada em outros editais |Foto: Divulgação

Quem pretende participar do próximo concurso para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para contratações em caráter temporário, deve ficar atento. Os próximos editais já estão em fase adiantada de elaboração e a expectativa é de que sejam publicados até meados do próximo mês de fevereiro. De acordo com a autorização dos certames, os documentos podem ser liberados até maio. Porém, as seleções devem ser iniciadas antes. A expectativa é de que sejam oferecidos mais 225.678 postos.

O nome de banca deve ser confirmado nos próximos dias. As novas opções serão para cargos com exigências de nível fundamental e médio, com salários que chegam a R$ 4 mil. Dos dois novos editais, o primeiro será para a carreira de recenseador, que conta com 196.000 vagas autorizadas. Neste caso, para concorrer é necessário possuir apenas ensino fundamental, com salário de R$ 1.100.

Já o segundo edital deverá ser destinado para as carreiras de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, respectivamente, 6.100 e 23.578 postos autorizados. Para os os dois cargos, é preciso ter o ensino médio. Vale lembrar que o IBGE já divulgou três editais para contratações temporárias, nos quais já foram oferecidas 25 para agente censitário supervisor e 4 para agente censitário municipal.

O concurso foi autorizado em maio de 2019, para o preenchimento de 234.416 oportunidades. De acordo com a autorização, o governo contava com um prazo de seis meses, ou seja, até 6 de novembro, para iniciar a seleção para todos os postos. Porém, em 13 agosto, o prazo para liberação foi prorrogado até maio de 2020.

Das 234.416 vagas, ao menos 3.267 já estão sendo oferecidas, através de três editais já publicados. O primeiro contou com uma oferta de 209 vagas, sendo 180 para recenseador, 25 para agente censitário supervisor e 4 para agente censitário municipal. O segundo edital contou com 400 vagas para analista censitário. E o terceiro e último consta com 2.658 oportunidades, sendo 1.343 para coordenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional.

É importante ressaltar que a distribuição de vagas por cargos pode sofrer alterações, tendo em vista que o quantitativo do último edital já contou com mudanças em relação à autorização de maio.

Para agente censitário municipal, a exigência é de ensino médio, com salário inicial de R$ 2,4 mil. Para agente censitário supervisor, é preciso ter ensino médio, com ganho de R$ 2 mil. Para coordenador censitário de subárea, também é preciso ensino médio, com vencimentos que chegam a R$ 4 mil. Por fim, para agente censitário operacional, exige-se ensino médio e paga R$ 1.8 mil

