Censo Escolar aponta queda nas matrículas no ensino médio brasileiro

Cerca de 7,5 milhões de alunos do ensino médio estão fora das escolas

Segundo o Censo Escolar da Educação Básica 2019, o número de estudantes matriculados no ensino médio reduziu. A pesquisa foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e mostrou que cerca de 7,5 milhões de alunos deixaram a escola nas últimas séries da educação básica.

Localização da escola e tempo de duração das aulas foram fatores considerados na avaliação, influenciadores da diminuição de estudantes, segundo o relatório do Inep. A pesquisa aponta que a maioria das escolas que ofertam vagas no nível médio está concentrada nas áreas urbanas (95%), enquanto que na zona rural a rede pública tem 96,3% dos estudantes do ensino médio, com maior proporção de matrículas na rede federal.

Em contrapartida à redução, aumentou o número de estudantes em tempo integral no ensino médio. Em 2019, houve avanço de 10,8% nas matrículas para tempo integral, conforme apuração do Inep. O levantamento considera que a maior proporção de matriculados no tempo integral (11,7%) está concentrada na rede pública. De acordo com os dados do Censo Escolar 2019, no ensino médio, 4.907 estabelecimentos escolares oferecem matrículas em tempo integral. Desses, 2.404 unidades possuem mais de 70% dos estudantes na modalidade.

Entenda o Censo Escolar

A pesquisa é declaratória, de abrangência nacional e coleta informações de todas as escolas públicas e privadas, suas respectivas turmas, seus gestores, profissionais escolares e alunos de todas as etapas e modalidades de ensino: regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional.

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

