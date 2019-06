Centenas de peixes de espécie ameaçada de extinção são apreendidos em Altamira, no Pará. — Foto: Polícia Federal

Os animais seriam destinados aos países da Colômbia, Ásia e Europa. Um homem foi preso.

Um carregamento com centenas de peixes ornamentais ameaçados de extinção foi apreendido no aeroporto de Altamira, sudoeste do Pará, nesta quarta-feira (12), pela Polícia Federal e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante e deve responder por crime ambiental, com pena de detenção prevista de um a três anos e/ou multa.

Segundo a PF, foram 487 peixes conhecido como “zebra”, no valor aproximado de R$500 no mercado ilegal internacional. Os animais seriam destinados aos países da Colômbia, Ásia e Europa.

Os peixes foram resgatados foram encaminhados para o Centro de Preservação da Universidade Federal do Pará (UFPA), com supervisão do Ibama, de onde será dada a destinação sustentável cabível, ainda de acordo com a PF.

Por G1 PA — Belém

