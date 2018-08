Centenas de pessoas fazem fila atrás de emprego em Parauapebas, no Pará

Empresa de construção civil abriu 158 vagas de trabalho no município. Pará registra 460 mil pessoas desempregadas.

Centenas de pessoas compareceram no Sine de Parauapebas, no sudeste do Pará, atrás de emprego nesta quinta-feira (16). Uma empresa de construção civil que atua no município está ofertando 158 vagas de trabalho, sendo que a maioria é para servente de pedreiro.

A quantidade de pessoas que apareceu atrás de uma das vagas foi tão grande que a Polícia Militar foi chamada para organizar a fila e evitar confusão, além do trânsito ter sido desviado para evitar acidentes.

Diogo não trabalha de carteira assinada a mais de um ano, por isso tentou garantir a sua chegando às 22h da noite de quarta-feira (15) para a fila.

“Está difícil. Como você está vendo ai a situação. Eu cheguei às 22h de ontem e até agora nada, nenhuma solução e está essa bagunça que estão vendo. A gente já vai desistir, lamentou.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, atualmente, o Pará ainda possui cerca de 460 mil pessoas desempregadas, mas o cenário de vagas de emprego está melhorando. No primeiro semestre de 2018, o estado teve um saldo positivo de mais de dois mil postos de trabalhos criados.

Fonte: G1 Pará.

