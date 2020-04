Central de atendimento tira dúvidas sobre CadÚnico e Auxílio Emergencial em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O canal pode ser acionado pelo número (93) 99195 – 2075 no expediente de 8h ás 14h de segunda a sexta-feira. Já o Governo Federal está com o canal 111.

You May Also Like