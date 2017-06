Centro de hemodiálise em Santarém será administrado integralmente pela Sespa

Secretaria de estado tem prazo de 20 dias para apresentar plano de ação. Centro era administrado pelo município desde 2005.

Um acordo firmado entre os governos municipal e estadual passou a administração integral do Centro do Hemodiálise de Santarém, no oeste do Pará, à Secretaria de Estado e Saúde (Sespa). Atualmente o local funciona em um prédio anexo ao Pronto Socorro Municipal (PSM). O repasse foi oficializado no dia 13 de junho e mediado pela promotora de Justiça Lília Braga, do Ministério Público Estadual.

O acordo estabelece ainda que a Sespa instale no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) mais de 40 novas máquinas de hemodiálise, em adição aos 27 equipamentos atuais. O centro era mantido desde 2005 pelo município. Por ser um serviço de alta complexidade confinanciado pelo estado, o recurso não era suficiente para atender a demanda de pacientes, e havia atrasos nos repasses, afetando diretamente o fornecimento de insumos necessários para o tratamento. O serviço funciona em quatro turnos.

Prazos

Segundo o acordo, a secretaria de estado tem o prazo de 20 dias para apresentar o plano de ação, além do período de seis meses para a instalação de novos pontos de hemodiálise.

Neste intervalo de transição da gestão municipal para a estadual, foram definidas medidas emergenciais. Entre elas está a instalação de duas novas máquinas no PSM, com apoio do estado. O hospital conta com 10 máquinas. Além disso, serão feitos alguns ajustes nos protocolos de procedimentos do Hospital Regional que permitirão ampliar a capacidade de receber pacientes da nefrologia.

Fonte: G1 Santarém.

