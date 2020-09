Centro de Perícias Científicas abre processo seletivo no interior do estado

As vagas são destinadas para contratação temporária(Foto:Reprodução)

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) tornou público, na sexta-feira (4), o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado ao preenchimento de três vagas de perito médico-legista.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com vencimento base de R$ 7.218,75, entre outros benefícios.

As vagas são destinadas para contratação temporária, sendo que duas serão destinadas o quadro de profissionais na Unidade Regional do CPCRC de Marabá. A outra vaga será preenchida no Núcleo Avançado do Município de Parauapebas.

Os interessados deverão acessar o site do Centro de Perícias. Clique aqui e veja o edital completo e formulário de inscrição. Em seguida, o candidato deverá encaminhar o formulário ao endereço eletrônico pss@cpc.pa.gov.br, junto com documentos especificados no edital, entre os dias 5 a 8 deste mês.

A escolha dos candidatos ao PSS do CPCRC envolve a análise dos documentos e currículos, de caráter classificatório e eliminatório, e entrevista com os candidatos selecionados, nos respectivos municípios que estão ofertando as vagas. As informações completas sobre o PSS estão disponíveis no edital.

Autor: Ag. Pará/sábado, 05/09/2020, 19:15

