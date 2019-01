Centro de Perícias Renato Chaves lança edital de concurso para 95 vagas no Pará

Inscrições poderão ser feitas de 8 de janeiro a 11 de fevereiro. Salários são de R$ 5.210,05 para nível médio e de R$ 8.482,04 para superior.(Foto:Reprodução internet)

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves lançou o edital do concurso público para o preenchimento de 95 vagas distribuídas em Belém e em cinco municípios paraenses. Os cargos são para os níveis médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas no período de 8 de janeiro a 11 de fevereiro no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). As provas objetivas serão aplicadas no dia 31 de março.

Os cargos são para Perito Médico Legista (Medicina, Medicina Psiquiátrica); Perito Criminal (Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Farmácia, Física, Geologia, Medicina Veterinária, Odontologia, Processamento de Dados); Auxiliar Técnico de Perícias (Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Mecânica, Técnico de Radiologia).

Os candidatos aprovados para os cargos de nível médio terão salário de R$ 5.210,05 e os de superior, R$ 8.482,04. Todos cumprirão jornada de 40 horas semanais.

Seleção

Os candidatos de baixa renda e as pessoas com deficiência podem solicitar a isenção da taxa que é de R$ 70 para cargos de nível médio e R$ 80 para superior. O período para a solicitação e envio dos comprovantes é de 8 a 11 de janeiro.

A seleção terá as seguintes etapas: cinco fases para os cargos de nível médio e seis para o superior (prova, exame médico, prova de capacitação física, exame psicológico, investigação criminal e social e prova de títulos). Depois haverá o curso técnico-profissional, de responsabilidade do CPCRC.

Todas as fases serão realizadas em Belém, Altamira, Castanhal, Marabá, Santarém e Itaituba. O candidato deve atentar para a escolha do local na hora de preencher o formulário, pois, não será possível fazer troca.

Mais informações

Concurso do Centro de Perícia Renato Chaves

Inscrições: de 08/01/2019 a 11/02/2019 no site da FADESP

Isenção para PcD e Baixa Renda: de 08 a 11/01/2019

Vagas: 95 (Médio e superior)

Remuneração: de R$ 5.210,05 a R$ 8.482,04

Taxa: R$ 70 (Nível Médio); R$ 80 (Nível Superior)

Provas objetivas: 31 de março

Local de provas: Belém, Altamira, Castanhal, Marabá, Santarém e Itaituba.

