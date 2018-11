Centro de reabilitação abre 40 vagas em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O CIIR é um órgão público do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) seleciona profissionais para diversas áreas, do nível médio e superior. O total de 40 vagas são para a capital paraense e são resultado da ampliação de serviços da instituição, que presta assistência de média e alta complexidade a Pessoas com Deficiência (PcD).

