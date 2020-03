Cerca 3.400 pessoas são imunizadas contra gripe no primeiro dia de campanha em Santarém

Vacinação em Santarém ocorreu em vários ponto e contou com estratégias para alcançar maior público alvo — Foto: Agência Santarém/Divulgação

Foram disponibilizadas 7.400 doses em vários pontos no município, incluindo quatro ‘drive-thru’.

O primeiro dia de campanha contra a gripe em Santarém, no oeste do Pará, registrou 3.409 pessoas imunizadas no município, segundo o levantamento parcial da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), até às 18h de segunda-feira (23). O público alvo foi idosos e profissionais da saúde.

Foram disponibilizadas 7.400 doses no primeiro dia e o total de imunizados representa 46% da meta estipulada pelo governo. Conforme a Semsa, os números ainda não foram contabilizados e, a previsão para divulgação, é apenas na sexta-feira (27).

A mobilização contou com “Drive-Thru” em quatro pontos estratégicos de Santarém, inclusive em frente ao Centro Cultural João Fona, na orla da cidade. Os demais estavam localizados nas Praças Tiradentes, Antonieta Teixeira (Júlia Passarinho) e Nova República.

As 42 Estratégias Saúde da Família (Semsa) e 8 Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) montaram seus postos nas 26 Unidades Básicas de Saúde e também procederam com os atendimentos em domicílio para os idosos acamados e com dificuldade de locomoção.

Cronograma

23/03 a 15/04 – Idosos e Profissionais de Saúde;

16/04 a 08/05 – Professores, Profissionais da Força de Segurança e Salvamento, doentes crônicos;

09 a 22/05 – Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas com 55 anos ou mais, população indígena e pessoas com deficiência.

Vacinação na região

O G1 entrou em contato com as prefeituras da região oeste do Pará e solicitou os números relacionados o primeiros dia de vacinação.

Almeirim: 264 imunizados

Óbidos: devido a chuva que caiu na cidade, a Secretaria de Saúde informou que o início da campanha foi comprometido.

