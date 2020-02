Cerca de 10 quilos de medicamentos são apreendidos em Salinas

Apreensões ocorreram em mercados e supermercados da região.(Foto:CRF/Ascom)

aproximadamente 10kg de medicamentos vendidos de maneira irregular foram apreendidos pelo Departamento de Vigilância Sanitária de Salinópolis, nordeste do estado. A ação foi realizada em parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Pará. o balanço da ação foi divulgado no sábado (21).

A fiscalização ocorreu na sexta-feira (20) em mercados e supermercados da região. Oito estabelecimentos comerciais não farmacêuticos foram fiscalizados, e três autos foram lavrados pelo CRF/PA.

O Conselho alerta que o uso inadequado de medicamentos é um dos maiores fatores de intoxicação e envenenamento, representando um grande risco a segurança do paciente.

