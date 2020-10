Cerca de 2 mil pessoas foram beneficiadas por ações de filantropia do Hospital Regional do Sudeste do Pará

Em 2020, a unidade de saúde promoveu mais de 100 ações de solidariedade com apoio da Pró-Saúde, gestora do hospital

A Pró-Saúde, gestora do Hospital Regional Público do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), localizado em Marabá (PA), está promovendo uma campanha de conscientização sobre o significado da filantropia durante todo o mês de outubro.

O conceito de filantropia, e a relevância das entidades filantrópicas na prestação de serviços, ainda são pouco compreendidas pela população brasileira. Com base nesse cenário, a entidade criou uma agenda especial sobre o tema no mês em que é celebrado o Dia Nacional da Filantropia (20/10).

Com mais de 50 anos de experiência na administração de serviços hospitalares no Brasil, a instituição faz parte das mais de 11 mil organizações filantrópicas que atuam no país.

De acordo com o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif), o setor emprega mais de 2,3 milhões de colaboradores diretos. Na área da Saúde, as atividades correspondem a 59% de todas as internações de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Um ato de solidariedade

Como explica o diretor Hospitalar do HRSP, Valdemir Girato, a filantropia é um dos valores que é estimulado continuamente na unidade e com apoio da Pró-Saúde. Por meio de contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA), a entidade gerencia o hospital desde 2006.

“A Filantropia é um ato de generosidade e de amor à humanidade. Aqui no HRSP levamos muito a sério esses conceitos e estimulamos nossos colaboradores a participarem sempre que possível, de ações filantrópicas que contribuem com os mais necessitados”, menciona o diretor.

Neste ano, o Hospital Regional do Sudeste do Pará já realizou mais de 100 ações filantrópicas, beneficiando cerca de 2 mil pessoas.

Entre as ações, estão campanhas de arrecadação de alimentos totalizado mais de 600 quilos coletados. A ação envolveu os 700 colaboradores e prestadores de serviços da unidade, auxiliando 60 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para contribuir no combate ao novo coronavírus (Covid-19), também foram doados pelo HRSP mais de 400 máscaras de proteção facial e 3 mil frascos de álcool em gel para pacientes e acompanhantes.

A unidade também promoveu campanhas de doação de sangue em parceria com o Hemocentro do Estado do Pará (HEMOPA), que arrecadou mais de 100 bolsas de sangue, que poderão contribuir para salvar 400 vidas.

Projeto Amigo da Comunidade

A participação do HRSP com a comunidade onde o hospital está inserido também é uma das iniciativas promovidas pela gestão. Em 2020 até o momento, mais de 200 pessoas foram atendidas em consultas ambulatoriais e palestras de educação em saúde por meio do programa “Amigo da Comunidade”.

O projeto tem o intuito de levar informações e orientações de saúde para os moradores de áreas carentes da região. Além disso, por meio de oficinas de artesanato e estética, houve a capacitação profissional de mais de 150 pacientes e acompanhantes, possibilitando a geração de renda para os participantes.

Para Flavia Fernandes, analista de humanização do HRSP, mesmo diante da pandemia, as ações filantrópicas da instituição não pararam.

“Conseguimos beneficiar muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social mesmo durante a pandemia. As contribuições, inclusive, ajudaram no combate à Covid-19 entre outros serviços de saúde. A filantropia está no DNA do HRSP, desde a sua criação há 14 anos”, destacou.

Em razão do atual cenário de pandemia, a campanha da Pró-Saúde está sendo realizada em formato digital nos canais da entidade, onde diversos colaboradores da instituição gravaram vídeos explicativos que abordaram os vários aspectos da filantropia, a humanização nas unidades de saúde e as ações das Pastorais da Saúde.

