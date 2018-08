Cerca de 20 hectares de lavoura de milho são destruídos por fogo após curto-circuito em colheitadeira em MT

Uma área onde o milho já havia sido colhido também foi atingida. Máquinas agrícolas foram adaptadas para dar apoio aos bombeiros no combate às chamas.

Plantação foi parcialmente destruída pelo fogo (Foto: Márcio Falcão/TVCA)

Cerca de 20 hectares de lavoura de milho foram destruídos após um incêndio que, segundo Corpo de Bombeiros, pode ter começado com curto-circuito em colheitadeira. O fogo começou na manhã desta terça-feira (14), na região rural de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá.

Ao todo, aproximadamente, 40 hectares foram atingidos pelas chamas, porém, o milho de metade da área atingida já havia sido colhido.

A suspeita dos bombeiros é que o incêndio que durou mais de 3 horas tenha começado após um curto-circuito em uma colheitadeira.

Funcionários da fazenda se uniram aos bombeiros para apagar o fogo e, até as máquinas agrícolas foram adaptadas para transportar água e ajudar no combate às chamas.

Apesar do prejuízo financeiro, ninguém se feriu, segundo o Corpo de Bombeiros.

