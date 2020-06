Cerca de 22 agricultores devem receber R$ 1 milhão em crédito rural em Monte Alegre — Foto: Ascom/Emater

O objetivo é amparar, melhorar e expandir pecuária de corte e plantios de limão Taiti e mandioca de propriedades da zona vicinal das rodovias PA- 254 e PA- 423.

Apesar da pandemia provocada pelo novo coronavírus, 22 agricultores de Monte Alegre, no oeste do Pará, devem receber, neste período, um total de R$ 1 milhão em crédito rural. O objetivo é amparar, melhorar e expandir a pecuária de corte e plantio de limão taiti e mandioca de propriedades localizadas na região das rodovias PA- 254 e PA- 423.

Os projetos são do escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), para as linhas B e Mais Alimentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com valores que variam de R$ 2,5 mil a mais de R$ 150 mil.

Cerca de 17 agricultores já estão com o dinheiro em mãos, liberado pelo Banco da Amazônia (Basa). Os demais cinco aguardam a tramitação e devem receber nas próximas semanas.

“Em relação ao limão, é para custear os tratos culturais, a manutenção da lavoura. Quanto à mandioca, preparo de área. Já sobre a pecuária, compra de matrizes e reprodutores selecionados geneticamente e construção ou reforma de curral e cerca de arame liso”, destacou o técnico em agropecuária da Emater Weden Roberto Silva, responsável pelos projetos.

De acordo com o técnico, o “crédito rural” é uma atuação basilar da Emater. “Este é um trabalho que desenvolvemos de acordo com o calendário agrícola e Plano Safra. Um trabalho muito importante que, mesmo com o enfrentamento da Covid-19, não parou, porque a produção de alimentos não pode parar”, completou.

O casal Isaías e Ana Cleide Pedreiro, de 43 e 47 anos respectivamente, foi contemplado pela quarta vez. “Sem crédito rural, sem capital de giro, seria preciso sacrificar a pecuária, vendendo gado sem estar no ponto, para conseguir cobrir as despesas com o limão, como mão de obra”, explica Isaías.

Os dois filhos também trabalham nas duas propriedades das famílias, a Fazenda Boa Esperança e Sítio Dois Irmãos. São sete mil pés de limão e 297 reses em cerca de 35 hectares.

Meta

A Emater planeja beneficiar pelo menos mais 50 famílias com crédito rural até o fim do ano, com o apoio do Basa, alcançando mais R$ 2 milhões e meio de incentivo à agricultura familiar.

