Cerca de 250 mil toneladas de soja e milho serão colhidas em 2020 na região metropolitana de Santarém — Foto: Ouro Safra/Divulgação

Para escoamento da safra, governos e produtores reuniram para alinhar melhorias em estradas e ramais.

Programada para iniciar no dia 21 de março, a colheita de grãos de milho e soja em Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, deve chegar a quase 250 toneladas este ano. O número é animador para a classe produtiva.

Anualmente, os produtores rurais cultivam a soja e o milho safrinha, onde a colheita é celebrada pela classe trabalhadora no mês de março. A região oeste do Pará possui 237 produtores desses dois tipos de grãos. No total, 35% da produção é destinada para a indústria de criação de aves e 65% são exportados.

Para que não ocorram perdas significativas, uma reunião entre o Sindicato Rural de Santarém (Sirsan) e as prefeituras que compõem a região metropolitana de Santarém alinhou a mobilização “Arranca Safra”.



Reunião entre governantes e produtores alinhou estratégias para melhorar escoamento de grãos na região — Foto: Agência Santarém/Divulgação

O objetivo da iniciativa conjunta é viabilizar a manutenção e melhoria de estradas e ramais para o escoamento da produção de soja e milho, priorizando as vias com maior fluxo de carretas.

O prefeito de Mojuí dos Campos, Jailson Alves, ressaltou que apesar das fortes chuvas que se precipitam sobre a região, as estradas rurais apresentam boas condições de tráfego. “Hoje nós não temos tantos transtornos relacionados à trafegabilidade nas estradas. Enquanto gestores municipais estamos conseguindo deixar as estradas em boas condições”, observou.

Por:Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...