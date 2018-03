Cerca de 26 mil carteiras de habilitação foram canceladas pelo Detran

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) divulgou nesta segunda-feira (26) o cancelamento de exatas 26.224 carteiras de habilitação. A divulgação foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE), por meio da portaria nº 831/2018.

As carteiras haviam sido bloqueadas, após a realização da Operação Galezia, iniciada em 2015 em trabalho conjunto do Detran, Polícia Civil e Ministério Público do Estado, que desarticulou o esquema de fraudes de venda de carteiras de habilitação.

Esta é a etapa de conclusão do processo administrativo especial de cancelamento de carteiras fraudulentas, com base no Art. 263 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que já cancelou 31.935 CNHs em 12 portarias, ao todo.

