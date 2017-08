Cerca de 300 são resgatados em Houston após furacão Harvey

Segundo previu o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, sigla em inglês) em seu boletim das 4h (5h de Brasília), a quarta maior cidade do país poderia receber até um metro e 30 centímetros de precipitações em algumas áreas da metrópole, o que seria a maior quantidade já registrada no Texas.

O prefeito lembrou que os idosos e as pessoas com incapacidades físicas têm prioridade para os resgatistas, cuja capacidade é insuficiente para atender a milhares de pessoas vítimas das inundações.

