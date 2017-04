Cerca de 350 quilos de pescados são apreendidos no Pará.

Após a apreensão e interdição do estabelecimento, o material foi descartado no aterro sanitário de Santarém.

Uma equipe da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), da unidade de Santarém, no oeste paraense, apreendeu 350 quilos de pescado clandestino na manhã desta segunda-feira (24). A informação foi divulgada nesta terça-feira (25).

