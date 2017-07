Cerca de 40% da economia do Pará é sustentada pela agricultura

De 2006 a 2013, o valor da produção agrícola do Pará cresceu cerca de 170%

A cadeia produtiva na qual os agricultores estão inseridos representa, atualmente, quase 40% da economia do Pará. A produção paraense, que sai tanto das pequenas, como das grandes lavouras, abastece demandas de mercados internos e internacionais.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2006 a 2013, o valor da produção agrícola do Pará cresceu cerca de 170%. Ainda segundo o levantamento do Instituto, o produto final das plantações no Estado alcançou R$ 5,4 bilhões em 2013, o que representa mais de R$ 3 bilhões em relação ao apresentado em 2006 (R$ 2 bilhões).

Dados ainda apontam que, das 12 cadeias produtivas inseridas no Programa Pará 2030, oito fazem parte do agronegócio, com destaque para a agricultura familiar. Mandioca, açaí, cacau, cítricos e dendê estão entre os produtos nos quais o Estado é líder ou ocupa posição de destaque.

