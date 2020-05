Cerca de 40m³ de madeira sem nota fiscal são apreendidos pela PRF em Santarém

Cerca de 40m³ de madeira sem nota fiscal é apreendida pela PRF em Santarém — Foto: PRF Santarém/Divulgação

A abordagem à carreta com o carga irregular ocorreu no KM 986 da BR-163.

Uma apreensão de 43,75 m³ de madeira sem nota fiscal foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo (3). A abordagem ao veículo que transportava a carga irregular ocorreu no KM 986 da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a PRF, o veículo também foi apreendido e estava carregado com madeira da espécie Maçaranduba. A equipe solicitou os documentos necessários para o transporte da carga, e o condutor juntamente com o passageiro disseram não possuir qualquer documento, seja a nota fiscal ou a guia florestal.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo foi conduzido para a Unidade Operacional da 5ª Delegacia-PA para averiguação. Após análises e medições, foi constatado que havia 43,75 m³ de madeira processada. Foi configurado como crime ambiental e um Termo de Compromisso Circunstanciado (TCO) foi realizado pela equipe, em que o condutor e o passageiro se comprometeram a comparecer à Justiça quando forem acionados.

Toda a madeira apreendida foi encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para adoção das medidas administrativas previstas em lei.

Por G1 Santarém — Pará

