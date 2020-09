Cerca de 60 marcas oferecem oportunidades de investimento na Região Norte durante a ABF Expo Digital

(foto: presidente da ABF, André Friedheim) – Manaus, setembro de 2020 – A expansão em unidades de franquias no Norte do Brasil teve um avanço de 9%, com 5.009 pontos de venda, no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Para alavancar ainda mais esse crescimento, a entidade realiza a partir desta terça-feira (22), até dia 24, a ABF Expo Digital, a feira on-line oficial da entidade com a participação de cerca de 60 marcas que irão dar oportunidades de investimento para sete estados da Região: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os visitantes têm acesso gratuito pelo site www.abfexpodigital.com.br.

Segundo o presidente da ABF, André Friedheim, esse é um excelente momento para investir no segmento, já que os juros estão em níveis historicamente baixos e o mercado de locação comercial em condições mais atrativas. “Com um modelo de negócio, produto ou serviço formatado e testado, o franchising é uma ótima opção para quem deseja empreender, ainda mais se for o primeiro negócio”, afirma.

Ele ainda comenta que, além do crescimento em pontos de vendas, o Norte do Brasil também registrou no primeiro semestre deste ano aumento no número de redes, e, com isso, a região atingiu a marca de 612 franquias atuando localmente. “A maior participação está no segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar, com 22,3% do mercado, seguido por Alimentação, com 20,4%, e Moda, com 14,1%”, revela Friedheim.

Anjos Colchões & Sofás, Asia Source Import & Export, Bob’s, Bolos do Cerrado, Bono Pneus, Cacau Show, Casa de Bolos, Casa das Cuecas, Casa do Construtor, Fábrica de Bolo Vó Alzira, Frango no Pote, Fuel, Help!, Home Angels, Instituto Embeleze, Instituto Gourmet, Lavô, Mais Laser, Maple Bear, Mediação, Mercadão dos Óculos, Mocelin Franchising, N1 Chicken, Nutty Bavarian, Odonto Company, Ortobom, Rockfeller Language Center, Royal Face Estética Facial, SMS Digital e Yes Cosmetics estão entre as franquias confirmadas nos três dias de evento.

As marcas expositoras apostam no mercado do Norte pois é uma região com uma vasta oportunidade a ser explorada. Para a rede Royal Face, o mercado do Norte é uma excelente oportunidade pois há uma grande demanda para o segmento. “O mercado de saúde e estética só cresce anualmente. Já temos duas unidades na Região, mas percebemos uma gama de oportunidades tanto nas capitais como em cidades menores. Nosso modelo de negócio tem sido um sucesso, e essa confiabilidade é refletida no reconhecimento dos nossos parceiros. Queremos democratizar o acesso de todos na Região, com um atendimento de qualidade, eficiente e humanizado.” declara a dentista Andrezza Fusaro, fundadora da franquia Royal Face Estética Facial.

A expectativa também é grande para a franquia Anjos Colchões & Sofás. A marca conta com mais de 80 unidades no Brasil e no exterior, e tem como meta atingir, em cinco anos, 500 lojas em operação. Referência no segmento com quase 30 anos no mercado, a Anjos conta hoje com três fábricas no Brasil e comercializa seus produtos em lojas no Brasil e Paraguai.

Já a N1 Chicken, rede de franquia especializada em dark kitchen e delivery de frango frito, participará do evento em busca de investidores para alcançar sua meta de 250 unidades comercializadas este ano. Presentes no setor que mais se destacou durante a pandemia, as unidades da rede cresceram 60% nos últimos meses.

Também no segmento de Alimentação, a Fábrica de Bolos Vó Alzira, motivada pelo impulsionamento do mercado e a comemoração de mais um ano da rede, preparou, para o mês de setembro, condições especiais para novos franqueados. Atualmente, a marca conta com 270 lojas, com previsão de chegar a 300 até o final do ano.

A maior rede de franquia de cuidadores de idosos e pessoas com necessidades especiais da América Latina, a Home Angels, também espera aumentar suas unidades na Região Norte. Atualmente, conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil e alguns países da América Latina.

A Maple Bear, rede de franquia com metodologia canadense de ensino bilíngue reconhecida entre as melhores do mundo, pretende mais que dobrar sua presença na Região Norte até o fim de 2021. Atualmente, são sete escolas com alunos nos ensinos Infantil, Fundamental e Médio em operação nas capitais. A rede pretende implantar mais 10 escolas em cidades estratégicas do interior de quatro estados da região. Esse movimento irá gerar um investimento de R$ 20 milhões e cerca de 400 empregos diretos. A Maple Bear busca interessados em abrir unidades nas cidades de Ananindeua, Parauapebas e Santarém, no Pará; Santana, Amapá; e Gurupi, em Tocantins. Por conta da pandemia, as unidades começaram a atuar por meio do Ensino à Distância, por meio do Digital Learning Community, que é uma comunidade colaborativa online que tem como objetivo reunir recursos de apoio e orientações para que as escolas possam oferecer suporte educacional aos alunos de todos os grupos escolares ao longo do período de suspensão das aulas presenciais. Na ferramenta online, são disponibilizados materiais para alunos e professores utilizarem à distância, além de recursos especiais adequados à cada faixa etária.

Durante a ABF Expo Digital, os visitantes terão a oportunidade de trocar experiências e conhecer as marcas expositoras por meio de rodadas de negócios virtuais individuais pré-marcadas com os representantes das redes.

Para quem tem interesse em investir no setor, a feira on-line também vai oferecer aos participantes palestras com alguns dos principais especialistas do País e cases de franqueados. Serão apresentados seis temas com duas sessões por dia, abordando questões gerenciais, administrativas e jurídicas que envolvem o sistema de franquias.

Serviço:

ABF Expo Digital Região Norte

Data: 22, 23 e 24 de setembro de 2020

Acesso gratuito pelo site: www.abfexpodigital.com.br

Agende sua reunião virtual com as marcas de seu interesse, das 8h30 às 22h30 (podem ser agendadas até 15 reuniões por dia, com duração de meia hora cada uma)

