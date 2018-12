Cerca de 70m³ de madeira são apreendidos na Transamazônica Cerca de 70m³ de madeira são apreendidos na Transamazônica

(Foto:PRF/Ascom)

Reboques foram flagrados com carregamento sem documento de origem florestal e nem nota fiscal .

Mais 69 metros cúbicos de madeira foram apreendidos na última segunda-feira (17) em Altamira, sudeste do estado. Com essa apreensão, somente nos últimos cinco dias, a Polícia Rodoviária Federal chega à marca de 160 m³ de madeira ilegal apreendidas nas proximidades de Altamira, segundo balanço parcial divulgado nesta terça-feira (18).

Desta vez, os policiais realizavam fiscalização no km 630 da BR 230, a Transamazônica, em Altamira. Os reboques de dois veículos estavam abastecidos com 39m³ e 30m³. Ambos condutores não portavam o documento de origem florestal e nem nota fiscal do produto, incorrendo dessa forma no crime de transporte ilegal de madeira.

Após o flagrante, os condutores foram enquadrados no crime, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer na justiça. Toda a madeira será encaminhada para os órgãos de meio ambiente.

