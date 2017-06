Cerca de 80 kg de drogas são incinerados no sudeste do PA

Do total de drogas apreendidas, estavam presentes porções de maconha, de “crack” e de cocaína.

A Polícia Civil incinerou, nesta quarta-feira (31) cerca de 80 quilos de drogas apreendidas, no primeiro trimestre deste ano, durante operações policiais realizadas em Santana do Araguaia, no sudeste do Pará. Do total de entorpecentes destruídos nos fornos de uma indústria cerâmica 74 quilos foram apreendidos durante operação policial realizada na área da invasão da fazenda Cristalino, por policiais civis e militares, no município.

As drogas foram apreendidas pela equipe da Delegacia do município em parceria com policiais militares da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar de Santana do Araguaia, sob coordenação do delegado Ricard Ribeiro. Do total de drogas apreendidas, estavam presentes porções de maconha, de “crack” e de cocaína.

A incineração contou com a presença do delegado Alberone Lobato, titular da Delegacia de Santana do Araguaia, e a parceria de policiais militares e do Ministério Público local.

