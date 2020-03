Cerca de 800 famílias ficam desabrigadas após enchentes de rios em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Secretaria de Assistência Social está realizando o cadastro de famílias desabrigadas, no entanto, parte da população relata que não pode ir para abrigos longes do rio por ter pescadores na família.

De acordo com a Defesa Civil, foram construídos três abrigos da prefeitura para alojar os atingidos pelas cheias. Nesta quinta-feira, o nível do rio atingiu o abrigo localizado na Colônia Z30, na Orla de Marabá. Centenas de famílias desmontaram a estrutura para transportar para outra parte da cidade mais alta.

Cerca de 800 famílias estão desabrigadas em Marabá, sudeste do Pará, devido as cheias dos rios Itacaiúnas e Tocantins. Nesta quinta-feira (19), o nível do rio subiu em mais de 2,5 metros e atingiu os abrigos montados pela Defesa Civil.

