Cerca de 9,5 kg de ouro são achados em destroços de avião que caiu no AM

Ouro foi apreendido no momento que homem tentava levar carga em caixa (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aeronave decolou do Pará. Ouro encontrado foi avaliado em quase R$ 1,5 milhão.

Aproximadamente 9,5 kg de ouro, avaliado em quase R$ 1,5 milhão, foram encontrados dentro do avião monomotor de matrícula PR-RCJ que caiu em uma área de floresta na comunidade São Francisco do Paí, na Zona Rural de Itacoatiara, a 270 km de Manaus, na quarta-feira (16). Corpos de duas vítimas também foram localizados.

Uma equipe composta por policiais civis de Itacoatiara e do Corpo de Bombeiros acharam os destroços do avião no final da tarde quinta-feira (17).

Os corpos chegaram ao Instituto Médico-Legal (IML), em Manaus, no início da manhã desta sexta-feira (18).

Após encontrarem a aeronave, os policiais civis perceberam a atitude de um homem, que disse ter alugado a aeronave.

Segundo a polícia, ele teria retirado dos escombros uma caixa de ferramentas. Os policiais o abordaram e acharam o ouro em pequenas barras dentro da caixa.

O ouro foi apreendido e encaminhado para Delegacia de Itacoatiara e, depois, levado para Delegacia Geral da Polícia Civil na capital. A polícia investigará a origem do ouro.

A aeronave decolou de Itaituba no Pará com destino a Manaus na quarta-feira e desapareceu. O monomotor modelo C210 com capacidade para transportar cinco pessoas caiu nas proximidades do Rio Arari, em Itacoatiara. Moradores da comunidade encontraram o avião e acionaram o Corpo de Bombeiros. O avião ficou totalmente destruído.

