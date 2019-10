Cerca de sete idosos são agredidos por dia no Pará, aponta Segup

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Segup, os casos de violência contra pessoas com mais de 60 anos aumentaram 82% desde 2014. “Isso atige o idoso psicologicamente e emocionalmente. O idoso fica muito abalado quando ele está sendo lesado pelo familiar. Isso cria um grande problema emocional. Eles geralmente não querem fazer a denúncia. Quando eles chegam aqui, estão em estado de nervos muito crítico”, afirmou a delegada Cyntia Viana.

Mais de 30 mil idosos foram vítimas de violência no Pará nos útlimos cinco anos, segundo a Secretaria de Seguranç Pública (Segup). Ainda de acordo com levantamento divulgado na última terça-feira (2), cerca de 1700 casos já foram registrados somente esse ano. Isso representa pelo menos sete casos de agressão por dia. Na maioria das denúncias, os agressores são membros da família.

You May Also Like