Cerimônia de apresentação do cartaz oficial do Círio 2020 será transmitida pela internet

Em meio as medidas de combate a pandemia da Covid-19, a cerimônia será virtual.Segundo a Diretoria do Círio, os preparativos para a festividade 2020 seguem dentro das possibilidades.

O mês de maio no Pará é marcado para os católicos pela apresentação do cartaz oficial do Círio de Nazaré. Uma missa lota todos os anos a Praça Santuário nesse dia. Mas em meio as medidas de isolamento social para combater a pandemia da Covid-19, a cerimônia terá que ser diferente. A Diretoria da Festa anunciou que a celebração será transmitida ao vivo através de plataformas digitais.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), os Padres Barnabitas e a Arquidiocese de Belém estudam maneiras de transmitir a cerimônia a partir das 19h30, no fim do mês de maio. A divulgação do cartaz inicia a contagem regressiva para a grande festa do Círio.

A celebração também é parte da comemoração do Mês Mariano e da programação de aniversário de elevação da Basílica de Nazaré à categoria de Santuário.

‘Ave Maria, Cheia de Graça’

Como de costume, os elementos que compõem a peça são mantidos em segredo até o dia da apresentação. “Trará elementos muito expressivos, muito importantes para o Círio, como forma de

associar a Festa Maior de Nossa Senhora ao tema, ao estar “cheia de graça”. É um cartaz que, acredito, agradará bastante”, descreve o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins.

A peça traz a foto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com elementos que remetem o tema da festividade deste ano que é “Ave Maria, Cheia de Graça”. A criação do Cartaz do Círio é feita tradicionalmente pela da Mendes Comunicação, com fotografia de Oswaldo Forte.

Realização do Círio

Sobre o calendário do Círio, a Diretoria da Festa e a Arquidiocese de Belém informou no dia 23 de abril que os preparativos para a festividade 2020 seguem dentro das possibilidades e circunstâncias atuais. A organização trabalha para realizar o Círio no dia 11 de outubro, como previsto, acreditando que até lá a pandemia esteja sob controle, sem riscos à saúde pública. Ainda assim, os organizadores ressaltaram que se ainda houver riscos ou determinações das autoridades governamentais para distanciamento social, serão estudadas as alternativas viáveis para a realização da celebração.

