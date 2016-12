Cerveja ‘Fora, Temer’ é lançada no Rio de Janeiro

Bebida foi criada em parceria por um professor e um aposentado

Foto Reprodução / Facebook -O aposentado Luiz Assis e o professor de filosofia Diogo Cavaleiro criaram a cerveja “Fora, Temer”, como forma de protesto contra o presidente peemedebista.

De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a bebida é produzida no bairro do Riachuelo, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

No rótulo, os responsáveis ressaltam que a cerveja “Fora, Temer” é “politicamente correta”.

